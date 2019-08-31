امر ملكي يغيير منظومة عمل مكافحة الفساد بالسعودية

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 478"، لإعفاء رئاسة هيئة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين بديلاً له.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشمل البند الثاني من الأمر الملكي، تعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمرتبة وزير

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وحسب صحيفة الاقتصادية فان المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤسس للتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغار.

وتقول الصحيفة: "لا تمثل التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في استبدال رئيسها فقط، بقدر ما هو تغيير في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، ومهمته الأولى هي استئصال الفساد في الرؤوس الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها ولي العهد".

ورفع مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، معرباً عن تطلعه لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال مكافحة الفساد، داعياً الله أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.