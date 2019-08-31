دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة Xbox Live تعاني من جديد للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع

عاني مستخدمي أجهزة اكس بوكس من عطل جديد تسبب في انقطاع خدمة Xbox Live للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث كانت مايكرسوفت قد واجهت عطلاً مشابه في منصتها للألعاب منذ أيام تمثل في قصور الخدمة وعدم استطاعة المستخدمين تسجيل الدخول لحسابات اكس بوكس والوصول للألعاب وعدداً من التطبيقات.

وأعلنت الشركة عن العطل الجديد الذي أصاب الخدمة اليوم عبر حساب دعم اكس بوكس في توتير؛ قائلة في تغريدتها بأننا نواجه مشكلة سبت تعطل علمية تسجيل الدخول لحسابات بعض المستخدمين، وأن فريقها يعمل على تفحص المشكلة وسيوافي الجمهور بأي جديد، منتهية تغريدتها بشكر المستخدمين الذي قاموا بإيفاد بلاغات حول المشكلة.

فيما لم يقتصر تبعيات الخدمة على عدم قدرة وصول المستخدمين للألعاب والاستماع بها بالشكل الصحيح، بل شملت أيضاً تعطلاً منع الوصول لبعض التطبيقات كما كان عليه الأمر في المرة الأولى، حيث شملت هذه التطبيقات أمازون فيديو وسبوتيفاي وPlex التي تتطلب بطبيعة الحال تسجيل الدخول لحساب اكس بوكس لتصبح فعالة ويستقيد منها المستخدم.

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والجدير بالذكر أن اصطلاح العطل في المرة الماضية استغرق ساعتين من الوقت حتى عادت الأمور لنصابها؛ فيما يمكن توقع أن الأمر هذه المرة سيكون مشابهاً على أقل تقدير وقد تعود الخدمة للعمل مجدداً في أي وقت مع توقع كشف الشركة عن أسباب الانقطاع المتكرر هذه المرة!

المصدر

التدوينة خدمة Xbox Live تعاني من جديد للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ظهرت أولاً على عالم التقنية.