دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق سكايب يحصل على بعض الأدوات التي لطالما نادى بها المستخدمين © Tech World قدمت بواسطة

هناك فئة لا بأس بها يرون بأن تطبيق سكايب يُعد التطبيق الأوّل لمكالمات الفيديو المجانية، وذلك بدلًا من باقة من التطبيقات الشعبية أمثال ماسنجر وواتساب وغيرها.

بغض النظر عن ذلك، كشفت اليوم مايكروسوفت والمالكة لسكايب عن بعض الميزات الجديدة التي لطالما نادى بها المستخدمين.

على رأسها ميزة حفظ الرسائل كمسودات، وخيار عرض الصور ومقاطع الفيديو المتعدد، فضلًا عن معاينة ملفات الوسائط وأكثر.

كما وأشارت سكايب، بأن هذه المزايا متاحة الآن على التطبيق من على سطح المكتب وكذلك الهواتف المحمولة.

وبالإضافة إلى حفظ الرسائل كمسودات، يمكن للمستخدمين الآن وضع إشارة على الرسائل من خلال النقر بزر الماوس الأيمن أو الضغط المُطوّل.

على أن يتم الوصول إلى هذه الرسائل في مجلد جديد يحمل اسم “الإشارات المرجعية”.

ومن التحسينات الأخرى في هذا الإصدار الجديد، جعل أمر الإرسال المتعدد للصور أو لمقاطع فيديو أسهل من أي وقتٍ مضى.

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حيث عندما تريد إرسال مقاطع فيديو أو صور متعددة إلى مجموعة من الأصدقاء أو العائلة، فسيقوم سكايب بتنظيمها تلقائيًا في ألبوم.

وذلك حتى لا يتم تجميع سلسلة محادثات من المجموعات، وهنا يمكنك أيضًا معاينة أي صور أو وسائط ترسلها.

ومن على التطبيق على سطح المكتب، هناك ميزة ذكية جدًا قادمة بعنوان “الإطار المنقسم”. حيث ستسمح هذه الميزة من عرض قائمة جهات الاتصال والمحادثات في نوافذ منفصلة، وهذا يجب أن يمنع أي اختلاط عند إرسال رسائل إلى عدة أشخاص مختلفين في وقت واحد.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذا التحديث متاح حاليًا على تطبيق سكايب من على سطح المكتب وكذلك أندرويد و iOS.

المصدر:

سكايب

التدوينة تطبيق سكايب يحصل على بعض الأدوات التي لطالما نادى بها المستخدمين ظهرت أولاً على عالم التقنية.