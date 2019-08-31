دبي - بواسطة محمد فارس يحصل تطبيق يوتيوب للأطفال "YouTube Kids" على موقع الويب الخاص به © Tech World قدمت بواسطة

تطبيق يوتيوب للأطفال “YouTube Kids“، والذي هو عبارة عن خدمة جوجل المرئية الموجّهة خصيصًا للأطفال.

والتي بدورها تساعد الآباء على العثور على المحتوى المناسب لأطفالهم، وكذلك متابعتهم ومدّهم بالفيديوهات المناسبة.

بسياق آخر وقبل أيام من الآن، كشفت الشركة بهدوء عن نيتها إحضار خدمتها على الويب، وهذا ما حصل فعليًا اليوم.

فقد أعلنت عن إطلاق موقع الويب الخاص بالخدمة، على أن يُقدّم هذا الموقع تجربة مماثلة تمامًا للتطبيق على أندرويد وiOS.

ويأتي هذا الإعلان قبل الإعلان الرسمي عن تسوية لجنة التجارة الفيدرالية “FTC” الأمريكية. والتي يقال أنها تشمل عقوبة بملايين الدولارات ضد منصة يوتيوب بسبب انتهاكاتها لقوانين خصوصية الأطفال الأمريكية.

بالتالي، يُعدّ إطلاق هذه الخدمة من على الويب واحد فقط من التغييرات العديدة التي تم إجرائها في الأيام الأخيرة على الخدمة.

حيث يُذكر بأنه تم تقديم مجموعات عمرية جديدة كعوامل تصفية في تطبيق يوتيوب للأطفال.

على سبيل المثال، شملت هذه المجموعات فلتر “ما قبل مرحلة المدرسة”، وفلتر “5 – 7 سنوات”، والفلتر الأخير “ما يزيد عن 7 سنوات”.

أيضًا في الأسبوع الماضي، وسّعت الشركة سياساتها الخاصة بسلامة الطفل، على سبيل المثال تقييد المحتوى المضلل.

بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تستهدف القاصرين الصغار وعائلاتهم، وتلك التي تحتوي على موضوعات حساسة، أو عنف أو غيرها من الموضوعات الناضجة غير المناسبة للأطفال.

ويبقى السؤال، هل سنرى ما إذا كان المحتوى الآمن للأطفال سيتم سحبه فعليًا من موقع يوتيوب الرئيسي ووضعه على موقع يوتيوب كيدز لوحده؟ طبعًا، سيكون من الأفضل أن تقوم الشركة بإجراء ذلك.

على أي حال، بالنسبة لموقع الويب الجديد الخاص بالخدمة، يتم تنظيم المحتوى كما هو الحال في التطبيق.

Advertisements

وذلك في فئات مثل العروض والموسيقى والاستكشاف والألعاب، ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الميزات المتقدمة.

مثل ملفات التعريف والقوائم البيضاء وأجهزة ضبط الوقت، حيث من المرجح أن نجدها في الموقع بمرور الوقت.

أيضًا، ومع هذا العرض الأولي، لن يكون هناك خيار لتسجيل الدخول، وسيظل بإمكان الآباء مشاهدة سجل المشاهدة.

كذلك وضع علامة على المحتوى، والاختيار من إعدادات محتوى الفئة العمرية الجديدة وأكثر

أخيرًا، يبدو أن خدمة يوتيوب للأطفال من على الويب غير متاحة حاليًا لجميع المستخدمين حول العالم، فقد تفاجئت بأن الخدمة غير مدعومة حاليًا في بلدي.

على أي حال، ستكون متاحة خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة كما أشارت يوتيوب. وللإطلاع عليها أكثر، توجه هنا.

المصدر:

يوتيوب

التدوينة يحصل تطبيق يوتيوب للأطفال “YouTube Kids” على موقع الويب الخاص به ظهرت أولاً على عالم التقنية.