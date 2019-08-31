دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق BitTorrent يحصل على الوضع المظلم وشريط التنقل السفلي على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

لقد كانت خدمة BitTorrent بمثابة نظام توزيع أساسي لمشاركة الملفات حتى قبل وقت طويل من وجود نظام أندرويد.

ولأول مرّة رأينا فيها تطبيق BitTorrent على متجر جوجل بلاي كان في عام 2012، ومنذ ذلك الحين تحسّن التطبيق بشكل كبير، وما زال التحسّن مستمر.

حيث في تحديث جديد له يحمل رقم إصدار أخير BitTorrent 6.0.8 ، قدّم التطبيق العديد من الخيارات الجديدة، أبرزها كان يتعلق بالتصميم الجديد، والذي أوجد معه شريط التنقل السفلي. جنبًا إلى جنب، ومسايرة مع التطبيقات الحديثة والمفهوم العام لدى المستخدمين، هناك الدعم للوضع المُظلم.

فيما يخص التصميم الجديد، فكما هو ملاحظ أدناه شريط التنقل السفلي، والذي ينقسم إلى أربع أقسام “Torrents ،Videos ،Music ،Connection”.

على أن تساعدك الأقسام الثلاث الأولى في الحفاظ على ترتيب ملفاتك، بينما ستظهر جميع البيانات في التورنت.

وكلٍ من ملفات الصوت والفيديو بها مساحة إضافية منفصلة.

أما التبويب الرابع “Connection”، سيُتيح لك التحكم عن بعد في التورنت بجهازك الحاسوب.

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وبالدخول بشكل أعمق في التصميم الجديد، يُلاحظ أنه تم الاستغناء عن زر القائمة “الثلاث نقاط”.

التي من خلالها يتم الانتقال إلى الإعدادات وخيارات أخرى، وبدلًا من ذلك تم وضع شريط جانبي.

وهذا هو المكان الذي يمكنك العثور على Discover والتي بدورها تُظهر لك اتجاه التورنت.

ومن الإضافات الأخرى، ستعرض لك علامة التبويب “الفيديو” مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها حتى تتمكن من العثور عليها بسرعة، ونفس الأمر يقع على علامة التبويب “الموسيقى”.

أخيرًا، تحديث BitTorrent 6.0.8 متاح حاليًا على صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

وفي حالة عدم وصوله لك، فانتظر أيام قليلة أخرى، وإذا كنت لا تُحب الانتظار، ببساطة قم بتحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

التدوينة تطبيق BitTorrent يحصل على الوضع المظلم وشريط التنقل السفلي على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.