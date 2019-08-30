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أول رائد فضاء إماراتي يستعد للانطلاق في مهمة للمحطة الدولية
الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
يتأهب طاقم مهمة لمحطة الفضاء الدولية، يشارك فيها أول رائد إماراتي، للانطلاق بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، الجمعة.
وأثبت رواد الفضاء في البعثة 61-62، وهم أوليغ سكريبوتشكا من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وجيسيكا مير من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإماراتي هزاع علي المنصوري، معرفتهم بمعدات الفضاء في منطقة ستار سيتي في روسيا قبل مغادرتهم.
وقال هزاع المنصوري، وهو أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية، إنه سيجري تجارب طبية خلال جولته.
ونقلت رويترز عن المنصوري قوله:"سأقدم عرضا عن الجولة باللغة العربية.. سأكون أول عربي يقوم بجولة على متن المحطة... وخلال (الجولة) سنجري الكثير من التجارب وسنقدم الكثير لبلدنا الإمارات والمنطقة العربية بالكامل".
وأشادت مير بفرصة حصولها على تدريب في مركز تاريخي أجرى فيه رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين تدريبات على الانطلاق في أبريل 1961. وكان غاغارين أول شخص ينطلق إلى الفضاء.
ومن المتوقع أن ينطلق الطاقم من مركز بايكونور في كازاخستان في25 سبتمبر في مهمة تستمر لمدة 187 يوما في محطة الفضاء الدولية.
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