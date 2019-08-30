سوريا توقع اتفاقا واسعا مع بيلاروسيا بالتزامن مع معرض دمشق الدولي

أفادت وكالة "سانا" أن سوريا وجمهورية بيلاروس وقعتا اليوم سبع وثائق لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة.

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