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أفادت وكالة "سانا" أن سوريا وجمهورية بيلاروس وقعتا اليوم سبع وثائق لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا توقع اتفاقا واسعا مع بيلاروسيا بالتزامن مع معرض دمشق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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