دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ون يلس 7T

© Tech World قدمت بواسطة ون بلس 7T برو

شركة ون بلس لم تصرّح او تلمّح حتى الان عن نواياها فيما يخص الهاتفين المنتظرة ون بلس 7T و 7T برو ولكن كل التقارير والتسريبات الأخيرة تشير إلى أن الشركة ستكشف عن الهاتفين نهاية شهر سبتمبر القادم.

أحدث التسريبات تشير إلى ان الشركة مستمرة على سياستها الجديدة هذا العام وإصدار هاتفين معاً منها النسخة العادية ونسخة Pro بالاضافة إلى نسخة خاصة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

من ناحية المواصفات فسيقدم هاتف ون بلس 7T شاشة أموليد بحجم 6.5 مع معدل تحديث 90Hz وثلاث كاميرات بشكل دائري في الخلف بدقة 48MP و16MPو12MP بالاضافة إلى بطارية بسعة 3800mAh.

أما هاتف ون بلس 7T برو فسيعمل بمعالج سناب دراغون 855 بلس وسيقدم شاشة اوليد منحنية من الجانبين بحجم 6.67 إنش مع معدل تحديث 90Hz وثلاث كاميرا بشكل طولي وبنفس الدقة في نسخة 7T بالاضافة إلى بطارية 4080mAh.

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حصول الهاتفين على أحدث نسخة من نظام أندرويد 10 سيكون مفاجأة جميلة وغير مستبعدة في ظل الاخبار التي تتحدث حالياً عن إصدار النسخة النهائية من النظام بداية شهر سبتمبر المقبل لجميع المستخدمين.

وكما تحدثنا في تقاريرنا اليومية فإن الاعلان عن هذه الهاتفين سيكون يوم 26 سبتمبر والبيع سيكون يوم 15 أكتوبر.

المصدر

التدوينة تسريب مواصفات هاتفي ون بلس 7T و 7T برو ظهرت أولاً على عالم التقنية.