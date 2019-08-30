دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق جيميل على أندرويد يُوجد طريقة جديدة للتبديل بين الحسابات بضغطة واحدة

حصل تطبيق الرسائل الالكترونية جيميل “Gmail” على تحديث جديد يدعم مستخدمي أندرويد فقط، وقد حمل هذا الإصدار رقم Gmail 2019.08.18.

وفيه أوجد التحديث طريقة جديدة للتبديل بين الحسابات بضغطة واحدة، وأجدر بالإشارة أن هذه الميزة متاحة منذ فترة على iOS.

على أي حال، للقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو التمرير لأعلى أو لأسفل على صورة ملفك الشخصي في أعلى يمين الواجهة للتبديل بين الحسابات.

بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق صورة ملفك الشخصي للاختيار من قائمة كاملة لحساباتك، تمامًا كما كنت تفعل من قبل. وبغض النظر عن ذلك، تأتي هذه الميزة التزامًا من جوجل لتشكيلة تطبيقاتها على أندرويد.

حيث كانت متاحة سابقًا على كلٍ من تطبيق الخرائط وجهات الاتصال وجوجل درايف، وتتجلى أهميتها حقًا مع جيميل.

حيث غالبية المستخدمين يختارون حسابات عدّة، على سبيل المثال حساب للعمل وحساب آخر للحيارة الشخصية.

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وكما أشرنا، هذه الميزة متاحة على جيميل في iOS، وتحديدًا منذ مارس الماضي، ولا نعلم سبب تأخر جوجل في توفيرها بعد 6 شهور على النظام الآخر أندرويد.

لكن دائمًا ما نقول أن تأتي متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا.

تحميل التحديث

أخيرًا، تحديث جيميل يصل بشكل تدريجي لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي.

وفي حالة عدم وصوله لك، ببساطة قم بتحميل التحديث بإصداره الجديد عبر ملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تطبيق جيميل على أندرويد يُوجد طريقة جديدة للتبديل بين الحسابات بضغطة واحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.