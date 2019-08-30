سفير الإمارات في السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول

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أكد حمد الجنيبى، سفير دولة الإمارات لدى السودان، متانة وعمق العلاقات بين بلاده والسودان.

ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا» عن سفير الإمارات قوله- لدى افتتاحه، مساء الخميس، في مقر نادى الهلال في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم معرض صور «تسامح الإمارات» للفنان التشكيلى الإماراتى حامد العلى، إن علاقات الإمارات مع السودان راسخة وقوية في كافة المجالات، مؤكدا دعم بلاده للسودان، وهو يمر بعهد جديد.

وأشار إلى أن افتتاح المعرض يأتى في إطار تمتين العلاقات بين الإمارات والسودان، في المجال الثقافى والاجتماعى وضمن مبادرة «عام التسامح».