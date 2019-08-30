شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: العثور على وكرين لتنظيم "داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الجمعة، العثور على وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة كركوك.
وقال الناطق باسم الداخلية العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات فى الوزارة، عثرت على وكر تابع لعصابات "داعش" الإرهابية فى منطقة "تل حمه" بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أن الوكر احتوى على 8 عبوات ناسفة ودرع للأشخاص وراية لتنظيم "داعش" و4 صواريخ قاذفة.
وأشار إلى أن المفارز تمكنت أيضا من ضبط وكر آخر فى قرية "عنانة" بمحافظة كركوك، وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد، موضحا أنه تم حرق الوكرين وإحالة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
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