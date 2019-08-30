صور.. مظاهرات جديدة فى الجزائر تطالب بالإصلاحات ورحيل رموز النظام السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المتظاهرون فى الجزائر الاحتجاج للجمعة الـ28 على التوالى ضمن فعاليات الحراك الشعبى، ويسعى المتظاهرون إلى التأكيد على رفض استمرار بقاء رموز عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الساحة السياسية.
وبينما تواصل هيئة الحوار والوساطة لقاءاتها مع التشكيلات السياسية، بحثا عن حل للأزمة السياسية التى تعيشها الجزائر، يتمسك بعض المتظاهرين برفض الحوار مع السلطة.
وكان ضمن نتائج اللقاءات التى عقدتها الهيئة بقيادة منسقها كريم يونس مع المجموعات السياسية، التأكيد على مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي، والإفراج عن المعتقلين فى مظاهرات الحراك الجزائري.
جانب من الاحتجاجات فى الجزائر
مسيرة فى الجزائر
مظاهرات الجزائر
مظاهرة بعلم الجزائر
مظاهرة فى الجزائر
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