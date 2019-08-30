اليمن.. وصول دفعة جديدة من قوات "الانتقالي" إلى جزيرة سقطرى

عدن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365

كشف مصدر محلي في محافظة سقطرى، وصول دفعة جديدة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، مساء الجمعة، إلى جزيرة سقطرى (جنوب) بعد تدريبها من قبل قوات إماراتية.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن هذه هي الدفعة الثانية التي تصل إلى ميناء سقطرى على متن سفينة خاصة.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بإنزال أكثر من 100 جندي انفصالي على جزيرة سقطرى من سفينة تابعة للبحرية الإماراتية، بينما نفت الإمارات حينها صحة هذا الاتهام.

وأوضح المصدر، أن الدفعة الجديدة تتكون من عشرات من شباب سقطرى أرسلهم "الانتقالي"، في يوليو/ تموز الماضي، إلى عدن، حيث خضعوا إلى دورات عسكرية مكثفة بإشراف ضباط إماراتيين.

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ولفت إلى أن الدفعة التي وصلت حظيت باستقبال من قيادات المجلس الانتقالي، في محافظة أرخبيل سقطرى.

وشهدت سقطرى، في يونيو/ حزيران الماضي، أكبر تظاهرة داعمة للحكومة الشرعية ومندِّدة بالتدخل الإماراتي، أكدت الرفض الشعبي لأي وجود مسلح أو تشكيلات خارجة عن الدولة، تتلقى توجيهاتها من أبوظبي.

وقبل أسابيع، سيطرت قوات المجلس الانتقالي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنتصف أغسطس/آب الجاري، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.



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