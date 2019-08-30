"حزب الله" يسلم طائرتين إسرائيليتين إلى الجيش اللبناني

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

سلم "حزب الله" اللبناني، الجمعة، الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية إلى جيش بلاده.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية)، إن "حزب الله"، سلم الطائرتين، اللتين سقطتا الأحد الماضي، إلى مخابرات الجيش، دون تفاصيل.

واتهم "حزب الله"، إسرائيل بمهاجمة المكتب الإعلامي التابع له، بالطائرتين، انفجرت واحدة، وتمكن الحزب من الاستيلاء على الثانية.

وتعهد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي، في خطاب ألقاه مساء الأحد، وقال فيه إن الحزب لن يسمح بتكرار إسرائيل مثل هذا الهجوم مهما كلف الثمن.

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وقالت مصادر صحفية إسرائيلية، إن الهجوم استهدف أجهزة إيرانية قدمت لـ"حزب الله"، لاستخدامها في تطوير قدرات الصواريخ، التي يمتلكها الحزب، على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وجاء هجوم الأحد، بعد قصف إسرائيل موقعا في بلدة عقربا، في سوريا، السبت، قالت إنه كان مقرا للتخطيط لهجوم إيراني عليها بطائرات مسيرة مفخخة.

وفجر الإثنين، دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع (شرق).

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن واقعتي الأحد والإثنين، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراءهما.

والأربعاء، قالت الوكالة الرسمية، إن الجيش اللبناني أطلق النار على "طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين لخرقهما أجواء البلاد فوق منطقة العديسة (جنوب)".

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