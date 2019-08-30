"الكهرباء" العراقية تعلن وضع "اللمسات الأخيرة" لمشروع الربط الخليجي

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة، "وضع اللمسات الأخيرة" لمشروع الربط الخليجي العملاق الذي سيعزز الطاقة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادلها.

وقال بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه: "عقدت في مقر وزارة الكهرباء (في بغداد) اجتماعات مهمة استمرت يومين، بدأت الأربعاء في جلسة نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة أحمد الإبراهيم".

وأكمل: "ومن ثم أعقبها الاجتماع النهائي يوم أمس الخميس، بين وزارة الكهرباء وأعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (دون تفاصيل عن الشخصيات التي حضرت الاجتماع)".

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وأضاف البيان أن الاجتماع كان "لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة (دون ذكر موعد بعينه)، حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته".

وأشار أنه سيتم عبر هذا المشروع "تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجاواط عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية".

وأوضح البيان، أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة مراعاة عنصر الوقت، واختصار الزمن بغية إنهاء المشروع بالسرعة الممكنة، كونه يعد من المشاريع العملاقة التي تعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء".

وشهد العراق عجزًا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.