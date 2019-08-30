الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس مكتب دبلوماسي في القدس

القاهرة/ الخليج 365

أدانت الجامعة العربية، الجمعة، إعلان دولة هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة، عشية زيارة يجريها رئيس هندوراس خوان هرنانديز لإسرائيل، السبت، تستمر 3 أيام، لتدشين مكتب تجاري بصفة دبلوماسية في القدس.

وقالت الجامعة إن إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس، بمثابة توطئة لنقل سفارة هندوارس من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

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وأضافت أن موقف هندوراس "مخالف للقانون الدولي، وللإجماع الدولي المُستقر بشأن القدس باعتبارها أرضا محتلة في عام 1967".

وطالبت الجامعة العربية، رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة، التي تنطوي على أهمية عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما لكافة المسلمين حول العالم.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن رئيس هندوراس خوان هرنانديز، سيصل إسرائيل، مساء السبت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.



وفي 2018، نقلت الولايات المتحدة، وبعدها وغواتيمالا، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في خطوة أثارت ردود فعل إسلامية ودولية غاضبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.