"حقوق الإنسان" اليمنية: مقتل وإصابة 300 مدني

اليمن/ مراد العريفي/ الخليج 365

قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الجمعة، إن 300 مدني بينهم نساء وأطفال، سقطوا قتلى وجرحى برصاص قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في محافظتي عدن وأبين (جنوب).

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، إن الضحايا سقطوا خلال عمليات المطاردة والمداهمات للمنازل التي نفذتها ما أسمتها بـ"ميليشيات الانتقالي".

وأشارت إلى أن "11 جنديا جريحا صُفوا في المستشفيات".

وأضافت الوزارة، أنها سجلت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن، وملاحقات للمواطنين في الشوارع واعتقالهم دون وجه قانوني.

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وتابعت أنها "تلقت فيديوهات وصور لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات واهنات ترتكبها ميليشيات الانتقالي لأسرى جنود وجميعها انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

واستنكرت الوزارة "الممارسات الانتقامية وجرائم ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بحق المدنيين، محملة إياها مسؤولية الجرائم الدموية".

ولفتت إلى أن "وتيرة الانتهاكات زادت بعد استهداف طيران العدوان الإماراتي لقوات الجيش الوطني، في عدن وأبين، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، تبعته مباشرة عمليات الملاحقات والتصفيات، ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض".

ودعت الوزارة، منظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع ما أسمتها بـ"الميليشيات المتمردة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.