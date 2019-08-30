البيت الأبيض: ترامب يستقبل أمير الكويت منتصف سبتمبر

واشنطن/ ديلدار بايقان/ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب سوف يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض في 12 سبتمبر المقبل.

وأشار البيان أن الزعيمان سوف يعقدان اجتماعًا في البيت الأبيض، يتناولا خلاله قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وكذلك قضايا إقليمية.

يشار أن ترامب سبق أن عقد لقاءً في البيت الأبيض مع أمير الكويت قبل عام من الآن، في 5 سبتمبر/ أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.