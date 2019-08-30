بعد جدل... مصر تحسم رسميًا إجازة العام الهجري الجديد

القاهرة/ الخليج 365

حسمت مصر رسميًا، جدلًا أثير بشأن إجازة العام الهجري الجديد، عقب إعلان السبت أول أيام السنة 1441 الهجرية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441، عقب استطلاع هلال شهر محرم لعام 1441، بعد غروب شمس الجمعة.

والثلاثاء الماضي، نفى مجلس الوزراء المصري، في بيان، أنباء ترددت بوسائل إعلام تفيد بمنح الحكومة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد الموافق مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، بدلًا من السبت.

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وسبق أن رجح المتحدث باسم الحكومة نادر سعد، في اتصال هاتفي مع فضائية محلية، أن يكون الأحد هو إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، لكنه دعا المواطنين إلى انتظار الرؤية.

ونادرا ما يحدث جدل وترقب للإجازات الرسمية في مصر وربطها بالرؤية بهذا الشكل.

ويستفيد من الإجازة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وهم يقدرون بالملايين في مصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.