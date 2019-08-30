وزيرة خارجية النرويج تشيد باستقبال تركيا للسوريين

أنقرة/ الخليج 365

أشادت وزيرة خارجية النرويج، إينه إريكسن سوريدي، الجمعة، باستقبال تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، قائلة إن الوضع كان سيكون أسوأ في المنطقة لولا الخطوة التي قامت بها أنقرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب لقائها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أوسلو.

وقالت سوريدي إن "الوضع في المنطقة كان سيكون أسوأ بكثير، لو لم تفتح تركيا أبوابها ولم تستقبل مزيد من اللاجئين".

ولفتت إلى أنها بحثت مع نظيرها التركي، الأوضاع في إدلب السورية، وأعربت عن قلقها من تصاعد العنف.

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وأشارت إلى أن الجانبين أكدا على الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية على الأرض.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أعلن النظام السوري استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة، التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي ما يخص شراء تركيا منظومة "إس 400" للدفاع الجوي من روسيا، قالت: "بالطبع إن نشر منظومات دفاع جوي روسية في إحدى دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو، رغم عدم إدماجها بمنظومات الحلف، يشكل تحديا".



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