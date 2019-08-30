إصابة 75 فلسطينيا بينهم 42 بالرصاص شرقي غزة

غزة/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 75 متظاهرا، بينهم 42 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" أُصيب 75 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 42 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات، لكنها ذكرت أن من بين المصابين، 18 طفلا وسيدتين.

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كما قالت إن سيارتي إسعاف تضررتا بفعل الرصاص الإسرائيلي.

ومن بين المصابين، مصور وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، علي جاد الله، الذي أصيب، برصاصة معدنية مُغلفة بالمطاط، أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 بغزة، أن المصور جاد الله، كان يقوم بعمله في تغطية مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي مدينة غزة، حينما أُصيب بالرصاصة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر طبي، لوكالة الخليج 365، أن الرصاصة المعدنية، أصابت المصور جاد الله بجرح في جبينه، وهو ما استدعى تقطيبه بـ "12" غرزة، موضحا أن حالته الصحية مستقرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.