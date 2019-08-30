“عبادي” يطرب ويمتع جمهور مسرح #طلال_مداح

الخليج - حسن القبيسي تراقص جمهور المفتاحة طرياً مع الوصلة الغنائية المميزة للفنان “عبادي الجوهر” في ختام أمسيات حفلات موسم السودة . ولم يتمالك اخطبوط العود نفسه ولم يحبس دموعه عندما تذكر الراحل “طلال مداح” والذي غنى له إحدى أغانية القديمة. وشدا عبادي باشهر اغانيه والتي طلبها محبيه وهي لا انتي ورده وعلى قلبك مزهريه من خزف، ويا تعب المسافر، ارجع خلاص . يا رعا الله الجنوب . Advertisements

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