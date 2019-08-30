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سيارة تدهس رجل أمن في #حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

دهست سيارة من نوع “جيب ربع” لا تحمل لوحات ويستقلها شخصان، رجل أمن في نقطة تفتيش تابعة لقوات أمن الطرق في عريجاء بمنطقة حائل  صباح اليوم الجمعة.

 

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وكان رجل الأمن قد طلب من السائق ومرافقه ما يثبت هويتيهما؛ لكن السائق انطلق بالسيارة ودهس رجل الأمن وأصابه بكسور في قدمه.

 

وتم على الفور، نقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك خالد في حائل لتلقي العلاج، في حين تكثف الجهات الأمنية البحث عن السائق والمركبة.

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