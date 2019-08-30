ترقب لـ بيان #المحكمة_العليا.. #مرصد_ تمير: غداً أول أيام #شهر_المحرم

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن المختصون من رصد هلال شهر المحرم في مرصد تمير، بينما لم تتمكن وحدة الرصد في مرصد جامعة المجمعة من رؤية الهلال.

ووفقا لمرصد تمير يكون غدا السبت أول أيام شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1441هـ، ويترقب المتابعون بيان المحكمة العليا بعد قليل.