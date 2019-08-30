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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكن المختصون من رصد هلال شهر المحرم في مرصد تمير، بينما لم تتمكن وحدة الرصد في مرصد جامعة المجمعة من رؤية الهلال.
ووفقا لمرصد تمير يكون غدا السبت أول أيام شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1441هـ، ويترقب المتابعون بيان المحكمة العليا بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقب لـ بيان #المحكمة_العليا.. #مرصد_ تمير: غداً أول أيام #شهر_المحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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