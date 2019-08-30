السودان يعلن وصول المساعدات الكويتية إلى الخرطوم

الخرطوم - سبوتنيك. ذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بأن سفير دولة الكويت في الخرطوم بسام القبندي، قد أعلن في تصريحات صحفية، عن استمرار وصول الطائرات المحملة بالمواد الصحية والمواد الغذائية ومواد الإيواء من الكويت إلى السودان حتى تنجلي الأزمة الحالية التي تسببت فيها معدلات هطول الأمطار العالية هذا العام في السودان.

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من جانبه، أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الثائر، بأن "تسيير الجسر الجوي الكويتي إلى السودان يجيء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالوقوف مع السودان في هذا الظرف"، مشيرا إلى أن الطائرة التي وصلت إلى الخرطوم اليوم تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والصحية والبطانيات، بحسب إعلام المجلس.

ووفقا للإعلام، قال الثائر، إن "الهلال الأحمر الكويتي سيجتمع مع الجهات المختصة في السودان لمعرفة وتحديد الاحتياجات وسيكون هناك جسر جوى في المستقبل بين الكويت والخرطوم بحسب المتطلبات التي سيتم تحديدها" .

يذكر أن المعدلات العالية للأمطار في السودان هذا العام والتي بلغت في يوم واحد (155) ملم نتج عنها أضرار كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى إزالة قرى بأكملها.