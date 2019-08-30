شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى: تحول هيئة تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية باسم" الهيئة الملكية فى الرياض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر اليوم أمر ملكى بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى الهيئة الملكية باسم" الهيئة الملكية فى الرياض"، و يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلى نص القرار كما جاء على وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلى نصوصها:

الرقم : أ / 470

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم ، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

Advertisements

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 475 ) بتاريخ 7 / 9 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 44457 بتاريخ 14 / 9 / 1437هـ ورقم 44733 بتاريخ 10 / 8 / 1440هـ بشأن لجنة المشروعات الوطنية الكبرى.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

ورغبة منا فى الارتقاء بمدينة الرياض فى جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التى ننشدها لها.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تحول " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض " .

ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى" إلى " الهيئة الملكية لمدينة الرياض " .

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.