مصدر: حزب الله يسلم جيش لبنان طائرتين مسيرتين سقطتا فى بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى وقناة "المنار" التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجماعة سلمت الجيش اللبنانى اليوم الجمعة الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا فى بيروت يوم الأحد.

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