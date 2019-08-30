الإمارات تحقق قفزة نوعية في سياسات "تمكين الشباب"

وأكدت الوزيرة شما المزروعي في حوارها مع "سبوتنيك، أن الإمارات أشركت الشباب بعمليات صنع القرار والسياسات الوطنية.

© AFP 2019 / Sharjah World book 2019-

أجابت المزروعي أن "أحد ركائز استراتيجية الشباب هو إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وصنع السياسات الوطنية. في الإمارات العربية المتحدة لدينا 7 إمارات ، ولكل منها عداد تنفيذي هو مجلس تشريعي للإمارة. ما فعلناه هو أننا أنشأنا مجلسًا للشباب يرفع تقاريره مباشرة إلى الذراع التشريعي، ويكون قادرًا على تنفيذ السياسة في مجال الشباب، وفي المجالات الأخرى أيضًا".

هل واجهت مشاكل مع الشباب في التنفيذ؟ ربما لا يريدون أو لا يرغبون في الانضمام إلى عملية صنع القرار.

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الوزيرة: "لا، في الواقع، لم نواجه هذا النوع من المشاكل، لأن صوت الشباب ضروري ويرتبط مباشرة بسياسة الحكومة. هذا أولا. وفيما يتعلق بالسياسة، لدينا شباب في المجلس الوطني الاتحادي، وهو برلماننا، إذا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق نهجا أكثر استدامة تجاه ذلك".

هل يمكن القول إن مستقبل الإمارات العربية المتحدة هو بأيادي موثوقة من جيل الشباب؟

الوزيرة: "نعم بالضبط. هل يوجد بلد آخر عين وزيرا يبلغ من العمر 22 عامًا؟، دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول التي حققت قفزة سريعة لدعم الشباب".