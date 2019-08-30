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قالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب"، وفقا لـ"رويترز".
© REUTERS / Stephanie McGehee
وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.
يشار إلى أن أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء نواف الأحمد، أرسلوا برقيات تعزیة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمواساته في ضحایا حادث إطلاق النار في أحد المراكز التجاریة بولایة تكساس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحایا والمصابین.
وأعرب أمير الكويت خلال البرقية عن خاص تعازيه، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابین. مؤكدا استنكار دولة الكویت وإدانتها الشدیدة لهذا العمل الإجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه... أمير الكويت في ضيافة البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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