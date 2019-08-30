فيديو متداول... ماذا فعل أمير سعودي مع مواطن يبحث عن منزل وزوجة؟

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع "تويتر" الشاب السعودي، وهو في حضرة أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي استمع لطلباته، قبل أن يشترك وزير الإسكان أيضا ماجد الحقيل، معهما في الحديث عبر الهاتف.

وقال الشاب العاطل عن العمل، إنه مقيم مع أخيه وعائلته، ويريد الحصول على سكن مستقل لكي يساعده ذلك في العثور على زوجة.

كما أوضح أنه يعاني من شلل في أطرافه السفلية، ويستعين بكرسي متحرك في تنقلاته.

وبعد الاستماع لطلبات الشاب، اتصل الأمير تركي بوزير الإسكان، الذي طلب الحديث مع الشاب مباشرة، ليقررا في الأخير منحه منزلا، قبل أن يتعهد الأمير بإيجاد عروس للشاب والتكفل بمصاريف زفافه.

وقوبل الفيديو بردود فعل إيجابية من جانب المتفاعلين معه، الذين اعتبروا مبادرة الأمير والوزير أمرا نبيلا وحدثا إنسانيا.