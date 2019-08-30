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روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية

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لم تكشف الوزارة الروسية مدة وقف إطلاق النار دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab لم تكشف الوزارة الروسية مدة وقف إطلاق النار أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الجيش السوري سينفذ وقفا أحاديا لإطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب السورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الدفاع الروسية قولها إن وقف إطلاق النار يبدأ يوم غد السبت، موجهة دعوة إلى المسلحين في إدلب للالتزام بوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا انه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 أغسطس" داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة إلى الالتزام به.

ولم تكشف الوزارة الروسية مدة وقف إطلاق النار.

ويأتي القرار بعدما أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه سيطروا على بلدة خوين وقريتي زرزور والتمانعة في جنوب إدلب، واقتربوا أكثر فأكثر من المناطق المكتظة بالسكان في محافظة إدلب التي لجأ إليها ملايين الأشخاص ممن فروا من القتال في أماكن أخرى في سوريا.

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 ومنذ الاستيلاء على مدينة خان شيخون الاستراتيجية قبل نحو عشرة أيام، تصعد الطائرات غاراتها لتحقيق مكاسب جديدة.

وتنفي موسكو ودمشق أنهما تستهدف المدنيين وتقولان إنهما تردان على الهجمات المسلحة التي تشنها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها، كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.

شاهد بالصور: محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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