روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية

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ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الدفاع الروسية قولها إن وقف إطلاق النار يبدأ يوم غد السبت، موجهة دعوة إلى المسلحين في إدلب للالتزام بوقف إطلاق النار.
وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا انه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف اطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 أغسطس" داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة إلى الالتزام به.
ولم تكشف الوزارة الروسية مدة وقف إطلاق النار.
ويأتي القرار بعدما أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه سيطروا على بلدة خوين وقريتي زرزور والتمانعة في جنوب إدلب، واقتربوا أكثر فأكثر من المناطق المكتظة بالسكان في محافظة إدلب التي لجأ إليها ملايين الأشخاص ممن فروا من القتال في أماكن أخرى في سوريا.
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ومنذ الاستيلاء على مدينة خان شيخون الاستراتيجية قبل نحو عشرة أيام، تصعد الطائرات غاراتها لتحقيق مكاسب جديدة.
وتنفي موسكو ودمشق أنهما تستهدف المدنيين وتقولان إنهما تردان على الهجمات المسلحة التي تشنها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها، كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.
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