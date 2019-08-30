شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستضيف أمير الكويت فى البيت الأبيض فى 12 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيستضيف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح فى البيت الأبيض فى 12 سبتمبر. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام فى بيان إن من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمنى الثنائى ومكافحة الإرهاب".

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