إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطى فى مسيرة "كفر قدوم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطنى "قدوميم" المقامة عنوة على أراضى القرية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المشاركين؛ ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص "المطاطي"، وتم علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد المشاركون فى المسيرة أن كل أشكال القمع من اعتقال أو إصابات لن تثنيهم عن الاستمرار حتى تحقيق كامل أهداف مسيرتهم التى دخلت عامها التاسع دون تراجع.

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