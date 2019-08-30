شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: شحنة مساعدات طبية من الصليب الأحمر التشيكى للشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمنظمة الصليب الأحمر التشيكى جوزيف كونتشنى، إن المنظمة تعمل على إرسال المزيد من المساعدات الطبية للشعب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، سانا، اليوم الجمعة - أن لقاء جمع بين القائم بالأعمال فى السفارة السورية ببراغ أميرة قروانى مع كونتشنى جرى خلاله بحث الترتيبات لإرسال شحنة مساعدات طبية جديدة مقدمة من الصليب الأحمر التشيكى للشعب السورى تتضمن سيارتى إسعاف و 13 حاضنة أطفال وجهاز أشعة وعددا من الأجهزة الطبية الأخرى.

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وشكرت قروانى الحكومة التشيكية ومنظمة الصليب الأحمر على ما تقدمه من مساعدات ولا سيما الطبية منها للشعب السورى الذى يعانى بشدة بسبب أعمال التخريب فى أغلب المنشآت الصحية من قبل الإرهابيين والداعمين لهم.

وكانت تشيكيا خصصت منذ عام 2016 مساعدات تنموية وإنسانية لسوريا بقيمة 195 مليون كورون، تم حتى مايو الماضى استخدام 163 مليون كورون منها.