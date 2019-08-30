شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار اللبنانى: نعيش أزمة اقتصادية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة اللبنانى لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيونى، على هامش زيارة وفد اقتصادي رفيع من سلطنة عمان يضم 35 رجل أعمال برئاسة رئيس اتحاد الغرف العمانية قيس اليوسف: " أن هناك أزمة إقتصادية صعبة في لبنان، ونعاني عجزا مرتفعا في ميزانية الدولة والميزان التجاري، كما نعاني مشكلة نمو وبطالة وتباطؤا في الحركة الاقتصادية"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام .

أضاف أفيونى،"صحيح أننا نعيش أوضاعا صعبة لكن كما قال لكم الرئيس سعد الحريري خلال لقائكم أمس، هناك تصميم على الخروج من الأزمة وتفادي الانهيار وأتصور أن الحل ممكن وبمتناول أيدينا، وأعتقد أن توقيت الاستثمار في لبنان جيد".

وأكد أفيونى، أن الاثنين المقبل سيكون هناك إجتماع سياسي وإقتصادي في قصر بعبدا على أعلى مستوى، لإرسال رسالة واضحة لكل اللبنانيين والمؤسسات الاستثمارية والدولية والممولين بأننا نمتلك خطة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وهذا ما يدفعنا للتفاؤل لأن لبنان مر بالكثير من التحديات في الماضي ولكن الطاقات التي يملكها اللبنانيون، والتصميم على الخروج من الأزمة يشكل فرصة لكل الأشقاء العرب والمستثمرين".

وتابع أفيونى، "الخطة الاقتصادية التي نحن في صدد تطبيقها مبنية على ركنين أساسيين، الاول هو مشاريع "سيدر" للخروج من الازمة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه عبر مشاريع ضخمة للبنى التحتية تحرك الاقتصاد وتوفر الزخم المطلوب، وهي توضع الان على السكة وتتطلب مبالغ طائلة من الاستثمارات من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمام هذا القطاع في لبنان والدول العربية فرصة للإفادة منها، والركن الثاني في خطتنا الاقتصادية هو ما بات يعرف بخطة ماكينزي، والتي تنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة وهنا كذلك يأتي دور المستثمر العربي، لأن القطاع الخاص في لبنان يمتاز بالحيوية والديناميكية، لكنه يحتاج إلى دعم لمزيد من النمو وهنا يمكن المستثمر العربي أن يؤدي دورا".