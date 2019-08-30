شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل السعودية": غرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الرياض، يفيد باعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التى يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت؛ بما يحقق التنافسية والالتزام.

وقال إنه بالتواصل مع الملحق العمالى الدكتور ياسر غازى بالمكتب العمالى بالسفارة المصرية فى الرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التى وردت بالجدول هى توقيع غرامة بقيمة 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذى يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبى للعامل وأفراد أسرته.

وأشار سعد الدين إلى أن العقوبات تضمنت أيضا غرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة فى الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط فى بيعها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 آلاف ريال إذا قام بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.