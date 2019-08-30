إصابة 11 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى المسيرات السلمية شرق غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 11 فلسطينيا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مئات المواطنين المتظاهرين سلميا على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت؛ ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحى شرق قطاع غزة، فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني، وثلاثة آخرون بالاختناق، ومصور صحفى بالرصاص المطاطى خلال تغطية المسيرة السلمية شرق مدينة غزة. وكان المئات من المواطنين الفلسطينيين قد وصلوا إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى تحمل عنوان "الوفاء للشهداء". Advertisements ووصل الشباب الفلسطينى إلى خمس نقاط على الحدود بدءا من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مرورا بالبريج وسط القطاع ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التى دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة. وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلى فى المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة، فيما قال شهود عيان إن حريقا اندلع فى الجهة الثانية ناجم عن بالون حارق انطلق من قطاع غزة.

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