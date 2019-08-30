"الصحفيين" الفلسطينيين تستنكر استهداف إسرائيل لمصور "الخليج 365" بغزة

رام الله/أيسر العيس/ الخليج 365-



استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة، استهداف الجيش الإسرائيلي، لمصور وكالة الخليج 365 بقطاع غزة، علي جاد الله.

وقالت النقابة في بيان وصل وكالة الخليج 365، إن استهداف جاد الله يأتي في سياق "الاعتداء الممنهج، الذي يستهدف طمس حقيقة العدوان الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ يومي".

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وطالبت النقابة "المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222، والخاص بحماية الصحفيين ومعاقبة المعتدين عليهم".

وأُصيب مصور وكالة الخليج 365 في غزة، علي جاد الله، مساء الجمعة، برصاصة معدنية مُغلفة بالمطاط، أطلقها الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيته مسيرات العودة الأسبوعية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر طبي، لوكالة الخليج 365، أن الرصاصة المعدنية، أصابت المصور جاد الله، بجرح في جبينه، وهو ما استدعى تقطيبه بـ "12" غرزة، موضحا أن حالته الصحية مستقرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.