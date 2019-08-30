علاوي يدعو لتشريع قانون يلزم الحكومة بحسم ملف المفقودين

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الجمعة، مجلس النواب إلى تشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني يحسم ملف المفقودين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكيان السياسي الجديد الذي شكّله علاوي تحت اسم "المنبر العراقى"، تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للمفقودين الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام.

ويتهم مسؤولون سنة، مجموعات مسلحة شيعية باختطاف مئات من سكان المناطق السنية في محافظات بابل (جنوب)، والأنبار (غرب) وديالى (شرق)، خلال عمليات عسكرية منذ 2014، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

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وقال علاوي إن "الحروب والصراعات التي شهدها البلد منذ عقود غيّبت حوالي مليون شخص بحسب احصائية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين".

وأوضح أن أبناء هؤلاء المفقودين وزوجاتهم وأمهاتهم يعيشون ظروفا قاسية، بانتظار إجراءات حكومية تكشف مصيرهم وظروف اختفائهم.

وأضاف أنه "في اليوم العالمي للمفقودين، أدعو لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين، كما أدعو مجلس النواب الى تشريع قانون يُلزم الحكومة بوضع جدول زمني لحسم هذا الملف".

ومنتصف أغسطس/ آب الجاري، كشف عضو البرلمان عن التحالف السني (50 مقعدا من أصل 329) أحمد الجبوري، عن دفن 31 جثة تعود إلى مختطفين من المناطق المحررة ذات الأغلبية السنية شمالي البلاد، مشيرا أن السلطات المعنية دفنت الجثث دون إعلام ذويهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.