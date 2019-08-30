إصابة مصور الخليج 365 بغزة برصاصة مطاطية برأسه

غزة/الخليج 365-أُصيب مصور وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، علي جاد الله، الجمعة، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 بغزة، أن المصور جاد الله، كان يقوم بعمله في تغطية مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي مدينة غزة.

ونُقل المصور جاد الله، إلى نقطة طبية ميدانية، قريبة من المكان لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر طبي، لوكالة الخليج 365، أن الرصاصة المعدنية، أصابت المصور جاد الله في جبينه، وأن حالته الصحية مستقرة.

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