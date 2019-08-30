الأردن.. وفاة نقيب المعلمين إثر حادث سير

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
توفي نقيب المعلمين الأردنيين أحمد الحجايا، الجمعة، في حادث سير جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق ما أعلنه تلفزيون "المملكة" (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
ونقلت "المملكة" عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله : "إن الحجايا (53 عاما) توفي في حادث تدهور مركبة في منطقه الحسا (جنوب)".
وذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث أدى إلى إصابة ابن الحجايا (7 أعوام)، إضافة إلى شخصين آخرين (لم تحدد هويتهما)".
وفي بيان لاحق، نعى وزير التربية والتعليم وليد المعاني، باسمه وباسم الأسرة التربوية، نقيب المعلمين.
وانتخب الحجايا، بمنصبه في أبريل/ نيسان الماضي، عن تحالف الإسلاميين والحراكيين (ناشطين) ضمن كلتة "توافق".
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