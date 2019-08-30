الجيش الإسرائيلي: اعتقال أربعة فلسطينيين قرب قطاع غزة

غزة/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه اعتقل أربعة فلسطينيين، بعد أن اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، إن الفلسطينيين الأربعة، كانوا يحملون قنبلة يدوية وسكين.

ولم يقدم الناطق، مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر السلطات في غزة تعقيبا على الحادث.

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