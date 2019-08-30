سيالة من اليابان: قوة خارجية دعمت هجوم حفتر على طرابلس

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

اتهم محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، "قوة خارجية" بدعم هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة لسيالة، خلال مشاركته الجمعة، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7)، الذي انطلق الأربعاء، بمدينة يوكوهاما اليابانية، ويستغرق ثلاثة أيام.

وقال سيالة في كلمته التي نقلتها الصفحة الرسمية لوزارته على فيسبوك، "العدوان على العاصمة تم بدعم من قوى خارجية (لم يسمها) لكنه فشل في سعيه للوصول إلى السلطة بقوة السلاح، بعد أن تصدت له حكومة الوفاق الوطني".

سيالة، رحب "بموقف اليابان في اجتماع قمة مجموعة السبع بشأن الأزمة الليبية".

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وأشار إلى أنموقف اليابان جاء "داعما للحل السلمي، ووقف العمليات العسكرية، شريطة أن يعود المعتدي إلى الأماكن التي انطلق منها".

وفي الوقت ذاته اعتبر سيالة، "المطالب بوقف إطلاق النار غير المشروط هي مساواة بين معتد يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، ومعتدى عليه يسعى لإقامة دولة مدنية".

وأشار إلى "قوات حفتر استخدمت كافة أنواع الأسلحة، فكانت النتيجة مقتل أكثر من ألف وتشريد أكثر من 100 ألف، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة".

وأضاف "حاربنا الإرهاب وحققنا تقدما ملموسًا في القضاء على عناصره وجففنا مصادر تمويله لكننا مازلنا نواجه أزمة أخرى هي العدوان المسلح على طرابلس، بذريعة مكافحة الإرهاب".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر، القادمة من الشرق، هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.