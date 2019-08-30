قطر تدعو اليمنيين إلى "وقف فوري" للتصعيد العسكري

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

دعت قطر جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة، والوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الجمعة: "نتابع في قطر بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية، والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين".

وأضاف: "لقد طال أمد الحرب في اليمن الشقيق، وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب، وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني".

وختم البيان بتأكيد وقوف الدوحة "التام مع الشعب اليمني الشقيق، للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.