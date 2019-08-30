روسيا: وقف إطلاق النار في #إدلب اعتباراً من السبت

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الجيش الروسي الجمعة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به جيش النظام السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا التي تسعى دمشق إلى استعادتها.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق “لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 آب/أغسطس” داعيا المعارضة في المنطقة إلى الالتزام به.

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وروسيا أكبر داعم للحكومة السورية في الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات.