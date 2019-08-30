8 عوامل تجعل ارتفاع الكولسترول محتملاً

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8 عوامل تجعل ارتفاع الكولسترول محتملا
الجمعة 30 أغسطس 2019
المعدّل الصحي للكولسترول في الدم هو 200 ملغ لكل ديسليتر، فإذا زاد عن 240 ملغ/د يعني ذلك الدخول في دائرة الخطر. ويعتبر انسداد الشرايين وحدوث الجلطات والسكتة أكبر هذه المخاطر، مع احتمال تأثر الذاكرة نتيجة زيادة الكولسترول. إليك مجموعة من العوامل الحياتية تزيد خطر ارتفاع الكولسترول: أكل اللحوم الحمراء كل يوم، وتناول الطعام في وقت متأخر ليلاً من عوامل ارتفاع الكولسترول * تناول أدوية مضادة لحب الشباب، أو تناول حبوب منع الحمل. * الإقامة في مكان ترتفع فيه نسبة تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات أو المصانع. * التعرَض للإجهاد والتوتر والضغوط بشكل مزمن. * الإفراط في شرب القهوة يومياً. * أكل اللحوم الحمراء كل يوم، أو استخدام زيت جوز الهند في الطبخ بشكل دائم. * تناول الطعام بعد الـ 10 مساءاً، خاصة إذا كنت تفضّل أطعمة غنية بالكولسترول والدهون. * قلة النشاط البدني، وزيادة الوزن. * التدخين، وتناول المشروبات الكحولية.
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