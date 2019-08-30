السودان... رئيس الوزراء يرفض مرشحي قوى الحرية والتغيير لبعض الوزارات

وقال المصدر لـ"سودان تربيون" إن رئيس الوزراء أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير وطلب مزيداً من الأسماء في وزارات الصناعة والتجارة، والآثار والسياحة.
وتوقع المصدر أن تقوم الحرية والتغيير بتسليم القائمة مجددا لرئيس الوزراء اليوم الجمعة على أن يتم إعلان التشكيل الوزاري غدا السبت.
وأوضح أن اللجنة الخماسية بقوى الحرية والتغيير والخاصة بالترشيحات ستجتمع لدراسة أسماء جديدة بعد ترشيحها لشغل المواقع المذكورة.
وأضاف "تحفظ حمدوك كان على الأسماء المرشحة لمناصب الصناعة والتجارة وهيئة الآثار والسياحة لعدم كفاية السير الذاتية لهم، لذلك أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير ليدفعوا له بمزيد من المرشحين".
ونفى المصدر وجود أي خلافات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة وبين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من جهة أخرى.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قد وقعا في الخرطوم، الأسبوع الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.
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