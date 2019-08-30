الإمارات: بدء التدريب على الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية

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موسكو: بدأ الطاقمان الرئيس والبديل في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، واللذان يضمان رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي الاختبار النهائي في مركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم في موسكو.
يضم الطاقم الرئيس للمهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأوليج سكريبوشكا وجيسيكا جيسيكا مير، فيما يضم الطاقم البديل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف وتوماس مارشبيرن.
ويتضمن الاختبار في يومه الأول محاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية /ISS/ ونظام الشحن الوظيفي /FGB/ ونظام إدارة البيانات، حيث من المتوقع استمرار الاختبارات والتدريبات اليوم على جهاز محاكاة مركبة "سويوز".
في الوقت عينه خاض الطاقم البديل للمهمة اختبارًا استمر أكثر من 6 ساعات على جهاز محاكاة المركبة الفضائية "سويوز"، والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل.
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