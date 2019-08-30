شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تطلق النار لمنع سوريين من دخول أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإطلاق الشرطة التركية النار والغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين سوريين عند معبرى باب الهوى وأطمة الحدوديين من دخول الأراضى التركية.

وأفاد شهود عيان، وفقا لقناة سكاى نيوز الفضائية، بأن مئات المتظاهرين من عدة مناطق بإدلب اقتحموا معبرى باب الهوى الحدودى وأطمة، ووصلوا إلى الجانب التركى، فيما ردت الشرطة التركية بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.

وشهدت الحدود "السورية – التركية" فى محافظة إدلب مظاهرات غاضبة طالب فيها المتظاهرون، بوقف الحملة العسكرية من جانب قوات الحكومة السورية وروسيا وفتح معابر آمنة للمدنيين.

وينفذ الجيش السورى، منذ أيام، حملة عسكرية على إدلب، حيث تقول دمشق إنها ترد على الهجمات المسلحة التى تشنها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

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وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق فى إدلب ومحيطها، كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق أن الجيش السورى سينفذ وقفا أحاديا لإطلاق النار فى مناطق خفض التصعيد فى إدلب السورية.

وأضافت أن وقف إطلاق النار يبدأ يوم غدا السبت، موجهة دعوة إلى المسلحين فى إدلب للالتزام بوقف إطلاق النار.