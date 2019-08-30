تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم انتحارى استهدف قوات الحزام الأمنى باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن الهجوم الانتحارى، الذى استهدف قوات الحزام الأمنى، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص فى محافظة الحج جنوبى اليمن. وسقط عدد من الجرحى والقتلى اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحزام الأمنى فى مدينة عدن جنوبى اليمن. Advertisements وذكرت مصادر محلية إن دوى انفجار قد سمع فى المدينة، تلاه أصوات إطلاق نار متقطع. وتشهد عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن عودة لنشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الأخيرة التى شهدتها المحافظات الجنوبية.

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